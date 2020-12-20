«Бавария» завершила сезон-2019/2020 с прибылью менее € 10 млн

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте опубликовала финансовый отчёт за прошедший сезон.



По результатам сезона-2019/2020 «Бавария» из-за коронавируса по сравнению с прошлым годом понесла потери в обороте и прибыли. Как известно, с марта 2020 года все матчи на «Альянц Арене» проходят при пустых трибунах, из-за чего клуб не досчитался прогнозируемых на последнюю треть сезона доходов.



Общий оборот концерна в сезоне-2019/2020 составил € 698 млн, в итоге клуб даже остался с прибылью. До вычета налогов она составила € 17,0 млн, а после € 9,8 млн.

«Пандемия коронавируса для всего футбола стала в сезоне-2019/2020 большим бременем. Естественно она затронула и «Баварию». Ввиду этого, стоит рассматривать оборот, а также тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны», — гласит заявление председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге.

«Бавария», набрав 30 очков в 13 турах, является лидером чемпионата Германии. У ближайшего преследователя в лице леверкузенского «Байера» 28 очков.