«Бавария» завершила сезон-2019/2020 с прибылью менее € 10 млн

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте опубликовала финансовый отчёт за прошедший сезон.
По результатам сезона-2019/2020 «Бавария» из-за коронавируса по сравнению с прошлым годом понесла потери в обороте и прибыли. Как известно, с марта 2020 года все матчи на «Альянц Арене» проходят при пустых трибунах, из-за чего клуб не досчитался прогнозируемых на последнюю треть сезона доходов.
Общий оборот концерна в сезоне-2019/2020 составил € 698 млн, в итоге клуб даже остался с прибылью. До вычета налогов она составила € 17,0 млн, а после € 9,8 млн.
«Пандемия коронавируса для всего футбола стала в сезоне-2019/2020 большим бременем. Естественно она затронула и «Баварию». Ввиду этого, стоит рассматривать оборот, а также тот факт, что мы завершили прошлый сезон с прибылью, с позитивной стороны», — гласит заявление председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге.
«Бавария», набрав 30 очков в 13 турах, является лидером чемпионата Германии. У ближайшего преследователя в лице леверкузенского «Байера» 28 очков.
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