Сборная России поздравила Марио Фернандеса со свадьбой

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» отреагировала на свадьбу 30-летнего защитника московского ЦСКА и национальной команды Марио Фернандеса.



«Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего», — гласит публикация сборной России в «Твиттере».

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016 году Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой защитник выступил на чемпионате мира 2018 года, дойдя до четвертьфинала турнира.



В текущем сезоне 30-летний защитник провёл 17 встреч за московский ЦСКА во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей. За сборную России Фернандес сыграл в 25 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.