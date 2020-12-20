Сборная России поздравила Марио Фернандеса со свадьбой
Пресс-служба сборной России в «Твиттере» отреагировала на свадьбу 30-летнего защитника московского ЦСКА и национальной команды Марио Фернандеса.
«Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего», — гласит публикация сборной России в «Твиттере».
Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016 году Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой защитник выступил на чемпионате мира 2018 года, дойдя до четвертьфинала турнира.
В текущем сезоне 30-летний защитник провёл 17 встреч за московский ЦСКА во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей. За сборную России Фернандес сыграл в 25 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Марио Фернандес женился. Фото
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