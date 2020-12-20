Левандовски: вот это год мы провели! Хотим продолжить в том же духе в следующем

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвёл итог матча своей команды с «Байером» (2:1) в матче Бундеслиги. Польский форвард оформил дубль в этой встрече, забив победный гол на 93-й минуте.

«Вот это год мы провели! Хотим продолжить в том же духе и в следующем. Сегодня мы были неточны при выполнении большого числа передач. На последних секундах я взял игру на себя. Повезло, мяч оказался в воротах. Вся команда заслужила победу. Сане? Ему нужно время на восстановление после травмы. Уверен, в следующем году он проявит себя. Буду держать за него кулаки. Он отличный парень», – цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».

Благодаря победе над «Байером» мюнхенцы после 13 матчей с 30 очками вышли на первое место в Бундеслиге. До этого матча первым в таблице с 28 очками был клуб из Леверкузена. Следующий матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт уже в 2021 году – 3 января мюнхенцы примут дома «Майнц», а 2 января «Байер» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».