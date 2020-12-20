Левандовски: вот это год мы провели! Хотим продолжить в том же духе в следующем

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвёл итог матча своей команды с «Байером» (2:1) в матче Бундеслиги. Польский форвард оформил дубль в этой встрече, забив победный гол на 93-й минуте.
«Вот это год мы провели! Хотим продолжить в том же духе и в следующем. Сегодня мы были неточны при выполнении большого числа передач. На последних секундах я взял игру на себя. Повезло, мяч оказался в воротах. Вся команда заслужила победу. Сане? Ему нужно время на восстановление после травмы. Уверен, в следующем году он проявит себя. Буду держать за него кулаки. Он отличный парень», – цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».
Благодаря победе над «Байером» мюнхенцы после 13 матчей с 30 очками вышли на первое место в Бундеслиге. До этого матча первым в таблице с 28 очками был клуб из Леверкузена. Следующий матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт уже в 2021 году – 3 января мюнхенцы примут дома «Майнц», а 2 января «Байер» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».
- 20 декабря 2020
-
06:05
-
05:19
-
04:39
-
04:20
-
03:52
-
03:41
-
02:58
-
02:27
-
02:01
-
01:47
-
01:29
-
01:06
-
00:54
-
00:41
-
00:34
-
00:27
-
00:24
-
00:09
- 19 декабря 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:43
-
23:29
-
23:22
-
23:13
-
23:11
-
23:10
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
21:52
-
21:30
-
21:12