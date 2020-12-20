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Широков: у «Локомотива» провал полный. Если Кикнадзе всё, то Сёмин возвращается

Широков: у «Локомотива» провал полный. Если Кикнадзе всё, то Сёмин возвращается
Футбол / РПЛ 0
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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о выступлениях «Локомотива» под руководством Марко Николича.

«У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола. Не важно, это недопонимание между генеральным директором и тренером, но было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей. Но ничего этого нет. Если Кикнадзе всё, то Сёмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всё оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», — приводит слова Широкова «Рейтинг букмекеров».

«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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