Виктор Линделёф: готов сыграть с «Лидс Юнайтед», даже если придётся пройти через боль

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф отметил, что готов сыграть в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед», несмотря на боль в спине.



«Хочу помочь команде завоёвывать трофеи, поэтому играю в футбол. Если понадоблюсь команде, то сделаю всё возможное, чтобы сыграть с „Лидс Юнайтед“ и выступить на высшем уровне. Даже если придётся пройти через боль, хочу выйти и сделать всё что в моих силах.



Постоянно испытывал болевые ощущения, и у меня всё ещё есть некоторые проблемы со спиной. Каждый день надеюсь, что это пройдёт, но график соревнований очень плотный, поэтому просто стараюсь держать всё под контролем. Это непросто, особенно после матча, но стараюсь действовать умно и лишний раз не рисковать, пока не вылечусь полностью», — приводит слова Линделёфа Goal.com со ссылкой на The United Review.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится сегодня, 20 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.