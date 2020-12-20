Артета: не планирую уходить из «Арсенала». Сосредоточен на выходе из сложившейся ситуации

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации в лондонской команде.



«Моё внимание сосредоточено только на том, чтобы вывести команду из сложившейся ситуации, поддерживая дух в команде и борьбу, которую парни демонстрируют каждый раз, выходя на поле. Невозможно этого отрицать. Очевидно, результаты „Арсенала“ недостаточно хороши и неприемлемы с точки зрения стандартов этого клуба. Это вызов для нас. Не планирую уходить», — приводит слова Артеты Goal.com.



«Арсенал» в 14 встречах набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (31). В тройку лидеров турнира входят «Эвертон» (26) и «Тоттенхэм Хотспур» (25).

Артета — о матче с «Эвертоном»: мы создали достаточно моментов, но сегодня нам не повезло