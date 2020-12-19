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Артета — о матче с «Эвертоном»: мы создали достаточно моментов, но сегодня нам не повезло

Артета — о матче с «Эвертоном»: мы создали достаточно моментов, но сегодня нам не повезло
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче 14-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:2).

«Не пропустив много, мы проиграли матч из-за двух ключевых моментов. Мы доминировали в игре, создав достаточно опасных моментов. По крайней мере мы должны были не проиграть. Нам не повезло.

Команда борется. Мы проиграли «Бёрнли», хотя соперник ни разу не ударил в створ, а теперь мы проигрываем из-за двух моментов. Сложно играть против команды, которая низко обороняется и тянет время. Но мы сами всё усложнили, пропустив первыми.

Думаю, мы нанесли ударов пятнадцать, но только два пришлись в створ. Нам нужно прибавить в плане скорости. Нужно создавать больше опасности у чужих ворот, чтобы выигрывать матчи. Мои футболисты продолжают биться за клуб. Сейчас мне очень обидно», — цитирует Артету BBC.

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Подопечные Карло Анчелотти набрали 26 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.

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