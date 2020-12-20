Тимо Вернер: АПЛ отличается от Бундеслиги. Она сложнее, чем я думал
Форвард лондонского «Челси» Тимо Вернер поделился впечатлениями от английской Премьер-лиги.
«Неважно, какова твоя трансферная стоимость, при переходе в новый клуб всегда возникает небольшое давление. Но думаю, что хорошо смогу с этим справиться. Мне не впервой. Давление немного сильнее, чем в предыдущие годы, но хорошие футболисты лучше всех справляются с этим. Смогу хорошо играть под давлением, таков мой план.
АПЛ немного отличается от Бундеслиги. Она сложнее, чем я думал. Здесь тяжелее в плане контактов. Знал об этом, но не ожидал, что настолько», — приводит слова Вернера Sky Sports.
Напомним, летом этого года Тимо Вернер перешёл в «Челси» из «РБ Лейпциг».
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