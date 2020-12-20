Рональд Куман: «Барселона» ещё не попрощалась c титулом Примеры

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от выступления команды в сезоне-2020/2021.
«Мы ещё не попрощались с чемпионским титулом. Впереди ещё много очков. Это очень сложный сезон. Через два месяца всё может быть по-другому. Мы должны бороться, чтобы компенсировать упущенные очки», — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона» набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Вчера, 19 декабря, сине-гранатовые сыграли вничью (2:2) с «Валенсией». Гости открыли счёт на 29-й минуте — забил защитник Муктар Дьякаби. В конце первого тайма «Барселона» отыгралась за счёт гола Лионеля Месси. На 52-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо вывел команду вперёд, но на 69-й минуте нападающий гостей Макси Гомес сравнял счёт.
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