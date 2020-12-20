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Алан Ширер: не уверен, что «Арсенал» удержится в АПЛ

Алан Ширер: не уверен, что «Арсенал» удержится в АПЛ
Футбол / Англия 0
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Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер высказался о неудачном выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем сезоне.

«Останется ли „Арсенал“ в АПЛ? Не был бы так уверен. Не с таким стартовым составом и не с таким отношением некоторых игроков.

Команда играет ужасно, никакого креатива, игроки недостаточно усердно работают. Микель Артета должен беспокоиться, полагаясь на этих футболистов, если хочет сохранить работу.

Двенадцать голов за сезон, у них нет вариантов. В матче с „Эвертоном“ Пепе не был готов заходить в штрафную, бегал трусцой, иногда ходил пешком. Он должен делать больше.

В команде есть несколько игроков, которые не выкладываются на полную. „Арсенал“ никогда не начнёт забивать, если продолжит так играть», — приводит слова Ширера BBC.

«Арсенал», набрав 14 очков в 14 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Эвертон» — «Арсенал». Обзор матча. АПЛ-2020/2021. 14-й тур

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