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Сульшер: за матчами «Лидс Юнайтед» интересно наблюдать. Бьельса проделал отличную работу

Сульшер: за матчами «Лидс Юнайтед» интересно наблюдать. Бьельса проделал отличную работу
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о наставнике «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсе.

«Бьельса проделал отличную работу с «Лидсом», как, впрочем, и прежде со многими другими командами. Для анализа матчей нужно быть внимательным, уделять этому много времени. И мы видим, что у него есть вся информация о соперниках, а его команды играют в интенсивный футбол. «Павлины» больше всех бегают, делают больше ускорений, чем любая другая команда АПЛ. Вероятно, это наиболее подготовленная команда с точки зрения физического состояния. Нам придётся соответствовать им.

Сложно даже сказать, сколько было матчей, в которых «Лидс Юнайтед» нанёс более 25 ударов. Они создают моменты, идут вперед. За их матчами интересно наблюдать, встречи с их участием развлекают. Но мы хотим набрать три очка и дать им отпор. Нужно решать задачи, которые они перед нами поставят, и создавать им проблемы», – приводит слова норвежца официальный сайт манкунианцев.

Сегодня, 20 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Лидс Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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