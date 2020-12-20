Родриго — о матче с «МЮ»: такие противостояния — украшение футбола

Нападающий «Лидс Юнайтед» Родриго Морено поделился ожиданиями от матча 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
«Прежде чем присоединился к «Лидс Юнайтед», глава пресс-службы «павлинов» рассказал о самых важных соперниках. Особенный упор он сделал на матчах с «Манчестер Юнайтед». Думаю, такие исторические противостояния — украшение футбола. Такого рода соперничество должно проходить с уважением ко всем его участникам. Очень рад участвовать в подобных матчах.
Мне комфортно с товарищами по команде, персоналом, нравится город. Во время пандемии мы скованы в перемещениях, поэтому не было возможности познакомиться с городом ближе, но в первый месяц пребывания мне удалось побывать в центре. Чувствую себя очень хорошо и счастлив находиться здесь», — приводит слова испанца официальный сайт «Лидс Юнайтед».
В нынешнем сезоне АПЛ Родриго Морено в 11 матчах забил два мяча.
Сегодня, 20 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Лидс Юнайтед». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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