Румменигге: Левандовски — важная часть «Баварии», он чрезвычайно амбициозен

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил форму нападающего Роберта Левандовского.
«Он чрезвычайно амбициозен. Не знаю ни одного игрока, который так усердно работал бы над собой и своими результатами. Роберт — хороший собеседник. Всегда старается вникнуть в суть вопроса. Обращает внимание на ошибки в команде и клубе. Он очень важная часть нашего коллектива. Никогда не думал, что рекорд Герда Мюллера окажется под угрозой. Но Роберт полон решимости его побить», — приводит слова Румменигге Sport1.de.
Напомним, Левандовски получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА. В 2020 году Левандовски в составе «Баварии» выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт признан лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.
- 20 декабря 2020
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:02
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:42
-
15:36
-
15:24
-
15:10
-
14:37
-
14:36
-
14:16
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:44
-
13:23
-
13:03
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
12:17
-
11:58
-
11:52
-
11:34
-
11:31
-
11:06
-
10:56
-
10:50