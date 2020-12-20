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Румменигге: Левандовски — важная часть «Баварии», он чрезвычайно амбициозен

Румменигге: Левандовски — важная часть «Баварии», он чрезвычайно амбициозен
Футбол / Германия 0
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Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил форму нападающего Роберта Левандовского.

«Он чрезвычайно амбициозен. Не знаю ни одного игрока, который так усердно работал бы над собой и своими результатами. Роберт — хороший собеседник. Всегда старается вникнуть в суть вопроса. Обращает внимание на ошибки в команде и клубе. Он очень важная часть нашего коллектива. Никогда не думал, что рекорд Герда Мюллера окажется под угрозой. Но Роберт полон решимости его побить», — приводит слова Румменигге Sport1.de.

Напомним, Левандовски получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА. В 2020 году Левандовски в составе «Баварии» выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт признан лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

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