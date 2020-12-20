«Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура АПЛ

В стартовом матче воскресной программы 14-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Шеффилд Юнайтед. Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 40-й минуте полузащитник гостей Джон Ландстрём влетел в ноги защитнику «чаек» Йоэлу Велтману. Судья сначала показал игроку «клинков» жёлтую карточку, однако после просмотра VAR изменил решение и удалил Ландстрёма с поля, оставив «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве.
Видео нарушения Джона Ландстрёма
Нападающий гостей Дэвид Макголдрик выполнил передачу в центр штрафной, откуда недавно вышедший на замену защитник Джейден Богл с помощью рикошета отправил мяч в ворота.
Хозяева отыгрались на 87-й минуте. Полузащитник Леандро Троссард выполнил подачу в штрафную, а Дэнни Уэлбек ударом с лёта отправил мяч в ворота гостей.
«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 12 очков в 14 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (2) — на последнем, 20-м месте.
- 20 декабря 2020
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:02
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:42
-
15:36
-
15:24
-
15:10
-
14:37
-
14:36
-
14:16
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:44
-
13:23
-
13:03
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:41
-
12:17
-
11:58
-
11:52
-
11:34
-
11:31
-
11:06
-
10:56
-
10:50