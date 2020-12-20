Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура АПЛ

«Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В стартовом матче воскресной программы 14-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Шеффилд Юнайтед. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 40-й минуте полузащитник гостей Джон Ландстрём влетел в ноги защитнику «чаек» Йоэлу Велтману. Судья сначала показал игроку «клинков» жёлтую карточку, однако после просмотра VAR изменил решение и удалил Ландстрёма с поля, оставив «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве.

Видео нарушения Джона Ландстрёма

Нападающий гостей Дэвид Макголдрик выполнил передачу в центр штрафной, откуда недавно вышедший на замену защитник Джейден Богл с помощью рикошета отправил мяч в ворота.

Видео гола Джейдена Богла

Хозяева отыгрались на 87-й минуте. Полузащитник Леандро Троссард выполнил подачу в штрафную, а Дэнни Уэлбек ударом с лёта отправил мяч в ворота гостей.

Видео гола Дэнни Уэлбека

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 12 очков в 14 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (2) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Богл – 63'   1:1 Уэлбек – 87'
Удаления: нет / Ландстрем – 40'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020