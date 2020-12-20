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Моуринью — о матче с «Лестером»: мы сами подарили сопернику победу

Моуринью — о матче с «Лестером»: мы сами подарили сопернику победу
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 14-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (0:2).

«Этот пенальти не был моментом, созданным «Лестером», мы сами допустили эту возможность. Одиннадцатиметровый выбивается из контекста игры, потому что в тот момент был наш лучший отрезок первого тайма. «Тоттенхэм» плохо начал матч.

Первые 20 минут мы плохо играли, оставляли свободное пространство. Наш прессинг, наш настрой – всё это мне не понравилось. Позже мы изменили игру и адаптировались, настал период доминирования и создания моментов. А потом случился пенальти, не вытекающий из логики игры.

Во второй половине матча «лисы» тоже не доставляли нам проблем. Был автогол Тоби, и больше я ничего не могу вспомнить в их исполнении. Помню только, как Шмейхель совершил невероятное спасение. Да, мы не создали 15 моментов, и «Лестер» хорошо защищался», – приводит слова португальца BBC.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении «Лестера»

Подопечные Брендана Роджерса набрали 27 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на четвёртом месте.

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