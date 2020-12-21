Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Ливерпулю»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе «красных дьяволов» в матче 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил на своём поле «Лидс Юнайтед» со счётом 6:2.
«В последние месяцы «Манчестер Юнайтед» сильно критиковали, особенно за игру дома. Я активно критиковал игру защитников и вратаря, сомневался в том, как развивается команда. Но этот матч доказывает, что мы ошибались. Возможно, опять же, возможно, эти ребята способны на что-то.
Они выигрывают матчи, это самое главное. Сейчас «МЮ» находится в отличном положении, учитывая, как ещё недавно играла команда. Я по-прежнему думаю, что «Ливерпуль» — сильнейший в АПЛ, но не вижу причин, почему бы «Манчестер Юнайтед» не составить им конкуренцию.
«МЮ» провёл отличный матч. «Лидс» оставил слишком много пространства.
Я думаю, что «Ливерпуль» — сильнейший в лиге, но «Юнайтед» может быть вторым», — цитирует Кина Sky Sports.
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