Алексей Миранчук прокомментировал победу «Аталанты» в игре с «Ромой»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал результат команды в игре с «Ромой» (4:1).
«Просто отличная работа, парни! Продолжим в том же духе ещё один раз в этом году», — написал Миранчук.
Фотографию можно посмотреть на странице Миранчука в «инстаграме».
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за Антона € 14,5 млн.
27 ноября было объявлено, что Миранчук заразился коронавирусом. Инфекция была выявлена у него по итогам прошедшего днём ранее тестирования. При этом за три дня до проверки 25-летний российский хавбек принял участие в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), выйдя на замену в концовке.
Следующую, последнюю игру в этом году, «Аталанта» проведёт на выезде с «Болоньей». Матч состоится 23 декабря. Начало – 22:45 мск.
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