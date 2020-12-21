Румменигге высказался о справедливой модели распределения доходов от ТВ-прав в Бундеслиге

В «твиттере» Bayern & Germany привели высказывания Карла-Хайнца Румменигге по поводу распределения доходов от ТВ-прав в немецкой Бундеслиге.
«У больших клубов украли деньги. Результаты выступлений должны оцениваться по достоинству. Бундеслига должна быть заинтересована в том, чтобы мы были успешны на международном уровне. Если мы хотим играть большую роль в мировом масштабе и демонстрировать рост, нам необходимы хорошие клубы.
«Унион» продемонстрировал устойчивое развитие, «Айнтрахт» – тоже хороший пример. Если просто отнять 30 млн у «Баварии» или «Боруссии», маленькие клубы не станут более конкурентоспособными. Тот, кто так считает, очень наивен», – заявил Румменигге.
Ранее Румменигге сообщил о планах «Баварии» на ближайшее трансферное окно. По его словам, новых приобретений на трансферном рынке от клуба из Мюнхена ожидать не стоит.
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