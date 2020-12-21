Тухель: Маркиньос – игрок уровня Золотого мяча

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после ничьей с «Лиллем» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Франции пожаловался на календарь и количество травмированных футболистов, а также поделился мнением о защитнике парижан Маркиньосе.
«Мы могли сколько угодно контролировать матч с «Лионом», но обязаны были быть более опасными, в этом нам не хватило организованности.
Напряжённый график? Вы уже знаете моё мнение в этом вопросе, ощущение, будто мы собираемся убивать игроков. Нам всегда ставят игры 9 часов вечера. Из-за этого нам не хватает ритма, чтобы есть, спать, отдыхать. Но так будет и дальше.
Сегодня игру пропускали Неймару, Мбаппе, Икарди и Бернат. Мы удивлены? Нет. Наш лазарет сегодня пополнился ещё трёмя игроками.
Маркиньос? На сегодня – это игрок уровня Золотого мяча. Я не понимаю его отсутствия в символической сборной лучших игроков года по версии ФИФА», — цитирует Тухеля Goal.
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