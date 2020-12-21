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«Арсенал» разделился на два лагеря из-за Микеля Артеты

Руководство «Арсенала» готово поддержать главного тренера Микеля Артету, сообщает Daily Mail. По данным источника, клуб готов выделить средства специалисту в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить результаты команды.

При этом отмечается, что проблемой также является то, что раздевалка «Арсенала» разделилась на два лагеря. Подавляющее большинство поддерживает Артету, однако есть те, кто недоволен его работой.

«Арсенал» в 14 встречах набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (31). В тройку лидеров турнира входят «Эвертон» (26) и «Тоттенхэм Хотспур» (25). В предыдущем туре «Арсенал» проиграл «Эвертону».

Видеообзор поражения «Арсенала» в матче с «Эвертоном».

В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Челси». Матч пройдёт 26 декабря.