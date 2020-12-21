Тен Хаг о ситуации с Промесом: мы поставили условия

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ситуации вокруг Квинси Промеса, которого выпустили из-под ареста по делу о нанесении телесных повреждений.
«Мы поставили условия. Но я не собираюсь ничего объяснять. Это остаётся между тренером и игроком. На прошлой неделе Квинси играл очень хорошо, так что теперь нет причин, по которым он не должен играть. В этом году нам очень нужны все игроки, каждые три-четыре дня у нас тяжёлые матчи. Нам нужны игроки, которые знают тонкости игры и могут решать исходы матчей. Куинси определённо может», — приводит слова тен Хага De Telegraaf.
Инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.
- 21 декабря 2020
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