«Вильярреал» хочет вернуть хавбека Кубо в «Реал»

«Вильярреал» хочет вернуть полузащитника «Реала» Такефусу Кубо в мадриский клуб, сообщает AS.

По информации источника, японец потерял доверие тренера Унаи Эмери, который уже сделал окончательную ставку на Ереми Пино. Испанский футболист вытеснил Кубо из состава. Такефуса выходил на поле во всех матчах команды в Примере (13 матчей) до встречи с «Осасуной», которая прошла 19 декабря. Кроме того, возврат Кубо связан с необходимостью «Вильярреала» найти усиление в зимнее трансферное окно. Уход хавбека поможет разгрузить зарплатную ведомость жёлтых.

Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Мальорку» на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.