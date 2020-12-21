«Дженоа» отправил в отставку главного тренера. Клуб находится на 19-м месте в Серии А

Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба из Генуи. Красно-синие находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Серии А (7 очков в 13 матчах).

«Дженоа» объявляет об освобождении от должности тренера Роландо Марана. Клуб благодарит специалиста и его штаб за работу", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Контракт с 57-летним специалистом был рассчитан до 2022 года. Маран сменил Давиде Николу, который возглавлял команду в декабре 2019 года и спас её от вылета в Серию B. До этого Роландо работал в «Кальяри». Тренер возглавлял клуб с лета 2018 года и был уволен в течение сезона-2019/2020. Маран также работал в «Читтаделле», «Брешии», «Бари», «Триестине», «Виченце», «Варезе», «Катании» и «Кьево».