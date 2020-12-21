Кандидат в президенты «Барселоны» хочет снести «Камп Ноу» и построить новый стадион
Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито хочет снести домашний стадион клуба «Камп Ноу» и построить новую арену.
«Если мы выиграем выборы, мы построим новый стадион. Мы рассмотрели два варианта постройки новой арены. Первый — снести «Камп Ноу» и построить её прямо здесь. Это значит, что в течение трёх лет команде придётся играть на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса». В таком случае там нужно будет расширить трибуны. Другой вариант — сделать новый стадион в Сан-Жуан-Деспи, рядом с Барселоной», — цитирует Бенедито AS.
Стадион «Камп Ноу» был открыт 24 сентября 1957 года. Он дважды был реконструирован (в 1995 и 2008 годах). Вместимость домашнего стадиона каталонского клуба — 99 354 зрителя.
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