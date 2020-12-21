Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Библии, купленной в одном из магазинов Лондона, нашли интимные фото Косты и Жезуса

В Библии, купленной в одном из магазинов Лондона, нашли интимные фото Косты и Жезуса
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, а также форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус оказались в центре скандала.

По сообщениям The Sun, человек, купивший Библию в благотворительном магазине в Лондоне, нашёл в книге интимные фотографии. На снимках были изображены Жезус и Коста, а также одна и та же женщина, имя которой неизвестно.

Также источник утверждает, что на снимках оба футболиста без верхней одежды с женщиной, которая была одета. Они лежали на кровати. На одном из фото Жезус корчил рожу в камеру. Судя по всему, снимки сделаны отдельно — футболисты не появляются вместе в одном и том же кадре.

Источник указывает, что Библию в магазин принесла женщина. Она заявила, что её друг покинул Великобританию и она хочет избавиться от некоторых воспоминаний.

Диего Коста выступал за лондонский «Челси» с 2014 по 2017 год. Габриэл Жезус и сейчас играет в «Манчестер Сити» с 2017 года.

Диего Коста: Луис Суарес оформил дубль, как только я вернулся после травмы. Сволочь!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020