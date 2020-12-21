В Библии, купленной в одном из магазинов Лондона, нашли интимные фото Косты и Жезуса

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, а также форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус оказались в центре скандала.
По сообщениям The Sun, человек, купивший Библию в благотворительном магазине в Лондоне, нашёл в книге интимные фотографии. На снимках были изображены Жезус и Коста, а также одна и та же женщина, имя которой неизвестно.
Также источник утверждает, что на снимках оба футболиста без верхней одежды с женщиной, которая была одета. Они лежали на кровати. На одном из фото Жезус корчил рожу в камеру. Судя по всему, снимки сделаны отдельно — футболисты не появляются вместе в одном и том же кадре.
Источник указывает, что Библию в магазин принесла женщина. Она заявила, что её друг покинул Великобританию и она хочет избавиться от некоторых воспоминаний.
Диего Коста выступал за лондонский «Челси» с 2014 по 2017 год. Габриэл Жезус и сейчас играет в «Манчестер Сити» с 2017 года.
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