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Главный тренер «Сочи» подтвердил, что клуб попытается вернуть Кокорина

Главный тренер «Сочи» подтвердил, что клуб попытается вернуть Кокорина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о предстоящей трансферной работе клуба. Наставник сочинцев подтвердил, что южане попытаются вернуть форварда Александра Кокорина, который выступает за «Спартак». Кокорин провёл вторую часть прошлого сезона в «Сочи» в аренде, права на него принадлежали «Зениту».

«Мы смотрим. Есть различные варианты, к чему мы должны быть готовы. Различные по финансам. Смотрим и на свободных агентов. Наша задача — быстренько взять то, что плохо лежит.

Вернуть или не вернуть Кокорина? Ну, попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл, что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе», — сказал Федотов в эфире «Радио Маяк».

В «Сочи» отреагировали на информацию о возможном возвращении Кокорина из «Спартака»
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