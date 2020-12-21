Борис Игнатьев: кто подойдёт на должность главного тренера «Спартака»? Предложил бы Сёмина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением, кто мог бы стать подходящим тренером для «Спартака» после того, как команду покинет Доменико Тедеско, отказавшийся продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Игнатьев считает, что хорошим кандидатом на этот пост был бы Юрий Сёмин.



«Если говорить об отказе Тедеско продлевать договор со «Спартаком», то, моё мнение, человек в данном случае волен принимать любые решения. Тем более Доменико обосновывает это тем, что ситуация с пандемией препятствует общению с семьёй. По-человечески понять, конечно, можно, и, наверное, он справедлив по отношению к себе. Разумеется, здесь надо учитывать его пожелания.

Кто подойдет на должность главного тренера «Спартака» после ухода Тедеско? Сложный вопрос. Но если спрашиваете меня, то предложил бы кандидатуру Юрия Сёмина. Он один из самых авторитетных специалистов. Юрий Павлович знает футбол больше, чем кто бы то ни было, умеет управлять командой. За ним — результат, понимание идей и философии подготовки.

Учитывая всё вышесказанное и даже то, что Юрий Павлович начинал играть именно в «Спартаке», говорил бы именно о Сёмине. Сможет ли он привести красно-белых к чемпионству? Никто никогда не даст ответа, к чему можно привести, важно, что хуже не будет. В этом не сомневаюсь. Юрий Павлович своей работой всегда подтверждал серьёзность намерений. Хорошо это знаю», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».