Быстров: на этот «Спартак» смешно смотреть! Безнадёга

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартака» с «Зенитом» (1:3).



«Сопротивления никакого не было, на поле была одна команда — «Зенит». Хотя мне представлялось, что будет наоборот, поскольку красно-белые не участвовали в еврокубках. Думал, они станут доминировать на поле. Однако в этом году мы так и не увидели атакующего «Спартака». Даже в матче с таким принципиальным соперником, как «Зенит».



У красно-белых не было никаких шансов. Хозяева поля могли позволить себе забивать в свои ворота и спокойно доводить дело до победы. Такого слабого «Спартака» вообще не видел. Он оборонялся количеством, а не качеством. Мне это напомнило футбол в исполнении «Уфы». На этот «Спартак» смешно смотреть.



Красно-белые, как обычно, выставили пять защитников, в атаку отправили легионеров. Когда пропустили, перестроились. В итоге — безнадёга. Наверное, Тедеско принял правильное решение, заявив, что не будет летом продлевать контракт с московской командой. Следующий тренер «Спартака» должен понимать, в каком клубе работает, и постоянно не играть от обороны, показывая невзрачный и неинтересный футбол.



Из-за чего «Зенит» пропустил? Абсолютная расслабленность Ловрена, который мог сыграть как угодно, но только не таким вот образом. Ну а Лунёв, видимо, смотрел на звёзды или не знаю, чем еще занимался в воротах», — приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».

«Мне вообще всё равно, что он говорит». Берг — о критике со стороны Быстрова