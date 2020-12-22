Дмитрий Хохлов считает, что оставил после себя «багаж» в «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, оставил ли он после себя в клубе «багаж».

«Может, нескромно прозвучит, но оставил. Основную «грязную» работу сделал наш штаб. Когда мы пришли, цельного состава не было. У кого-то заканчивались контракты, кто-то приезжал на просмотр в разобранном состоянии, готовый на 20 или 40 процентов. Дисбаланс наложил сильный отпечаток на тот этап. А когда стали понемногу приводить всё в порядок, наше время закончилось. Но что-то заложить успели, стараясь при этом не рушить уже наиграннное.



Каково работать с игроками, набранными предшественниками? По-другому в нашей профессии не бывает. Здесь у каждой стороны своя правда. Есть, условно, игроки, которых ты хочешь видеть в команде, список из десяти человек на позицию. Тренер согласен на любого из первой четвёрки. Номера с восьмого по десятый его не устраивают, а с первого по третий сложны для покупки. Итог — приходит номер пять или шесть. Бери и работай», — цитирует Хохлова Sportbox.