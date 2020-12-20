Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Герман Ткаченко: «Динамо» – один из самых сбалансированных клубов

Герман Ткаченко: «Динамо» – один из самых сбалансированных клубов
Футбол / РПЛ 0

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о функционировании московского «Динамо».

«Вы будете смеяться, но сегодня один из самых сбалансированных и устоявшихся клубов – это «Динамо». Сейчас этот клуб живёт с выработанной стратегией и чётко двигается по ней. Их столько лет пинали и столько били, а пришли люди не из футбола, из банковского сектора, и сделали хороший проект.

В «Динамо» прекрасно работают и коммерческая, и спортивная составляющие. Команда играет в современный, вертикальный и быстрый футбол. Есть важная точка спортивного контроля – это спортивный директор Бувач. В клубе собраны очень хорошие управленцы, у них новый стадион, на котором проходят прекрасные шоу. Они очень крутые!» — сказал Ткаченко.

Герман Ткаченко: рассуждение о бюджетных и частных клубах – это популизм
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020