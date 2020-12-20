Герман Ткаченко: «Динамо» – один из самых сбалансированных клубов

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о функционировании московского «Динамо».

«Вы будете смеяться, но сегодня один из самых сбалансированных и устоявшихся клубов – это «Динамо». Сейчас этот клуб живёт с выработанной стратегией и чётко двигается по ней. Их столько лет пинали и столько били, а пришли люди не из футбола, из банковского сектора, и сделали хороший проект.

В «Динамо» прекрасно работают и коммерческая, и спортивная составляющие. Команда играет в современный, вертикальный и быстрый футбол. Есть важная точка спортивного контроля – это спортивный директор Бувач. В клубе собраны очень хорошие управленцы, у них новый стадион, на котором проходят прекрасные шоу. Они очень крутые!» — сказал Ткаченко.