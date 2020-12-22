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Роберт Левандовски занял пятое место в голосовании за игрока месяца в «Баварии»

Роберт Левандовски занял пятое место в голосовании за игрока месяца в «Баварии»
Футбол / Германия 0
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«Бавария» на своём сайте сообщила о результатах голосования за лучшего футболиста команды по итогам ноября.

Лучшим в прошлом месяце болельщики признали нападающего Кингсли Комана, забившего за этот период три гола и отдавшего две результативные передачи. Француз набрал 42% голосов.

Ниже расположились форвард Томас Мюллер, вратарь Мануэль Нойер (у обоих 21%), полузащитник Джамал Мусиала (7%) и нападающий Роберт Левандовски (4%).

«Бавария», набрав 30 очков в 13 турах, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая ближайших преследователей, «Байер» и «РБ Лейпциг», на два очка. В Лиге чемпионов подопечные Ханс-Дитера Флика финишировали первыми в группе с «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотивом». В 1/8 финала мюнхенцы сыграют с «Лацио».

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