Месси: не думаю о восьмом призе «Пичичи». Предпочёл бы выиграть чемпионат Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший рекордный седьмой приз «Пичичи» как лучший бомбардир прошлого сезона испанской Примеры, высказался о перспективе вновь стать обладателем награды.



«Восьмой приз «Пичичи»? Не знаю, я не думаю об этом. Это точно не то, о чём я беспокоюсь или чем я озабочен. Я бы предпочёл выиграть Примеру, и мы бьёмся ради первого места.



Команда потихоньку растёт. Нам не удалось набрать ход в чемпионате, но мы не заслуживали потерять все эти очки. Мы могли выиграть несколько матчей – с «Алавесом», «Хетафе», «Реалом»… Мы создали очень много моментов, которые могли изменить ситуацию. Нужно провести серию хороших матчей, чтобы вернуться в лидеры», — приводит слова Месси Marca.

Месси рассказал, что нужно «Барселоне», чтобы добиваться хороших результатов в Примере