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ФИФА попросила завести уголовное дело на Йозефа Блаттера

ФИФА попросила завести уголовное дело на Йозефа Блаттера
Футбол / Прочие турниры 0
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ФИФА подала уголовную жалобу в прокуратуру Цюриха на бывшего руководителя организации Йозефа Блаттера. После расследования, проведённого независимыми экспертами, появилось доказательство денежных махинаций.

В жалобе указывается на прямое участие бывшего президента ФИФА и ряда лиц в деятельности, связанной с проектом музея в Цюрихе. Жалоба включает в себя полную стоимость проекта в размере 500 млн швейцарских франков и указывает, что предыдущая администрация ФИФА потратила 140 млн на реконструкцию и переоборудование здания, которым организация не владеет, а также заключила долгосрочное соглашение об аренде на невыгодных условиях. Стандартные рыночные ставки позволили бы сделать такой проект за 360 млн швейцарских франков. В сообщении отмечается, что полмиллиарда швейцарских франков можно и нужно было направить на развитие мирового футбола.

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