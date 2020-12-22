Агент форварда «Гремио» Пепе сообщил о переговорах с «Зенитом»

Адриано Спадото, агент форварда «Гремио» Пепе, рассказал о предварительных консультациях о возможном переходе игрока в «Зенит». Ранее издание Goal сообщило, что «Зенит» интересуется Пепе.
«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. «Зенит» действительно большой клуб, лидер Российской Премьер-Лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешёл туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора», — цитирует Спадото РИА «Новости».
По данным ряда источников, 23-летним бразильцем также интересуются «Порту» и «Севилья». «Гремио» намеревался летом получить за форварда € 20 млн. Сейчас бразильский клуб готов продать игрока за € 15 млн.
В текущем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Бразилии забил восемь мячей.
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