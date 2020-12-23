«Ювентус» проиграл с разницей в 3 мяча в чемпионате Италии впервые с января 2011 года

В Турине состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» потерпел крупное поражение в матче с «Фиорентиной». Встреча закончилась со счётом 3:0.

Как сообщает ShowSport.me, «Ювентус» проиграл с разницей в три или более гола в чемпионате впервые с января 2011 года, когда в матче 18-го тура Серии А туринцы уступили «Парме» со счётом 1:4. В составе крестоносцев в том матче дублем отличился Себастьян Джовинко, а также Эрнан Креспо и Раффаэле Палладино. Единственными забитым мячом в составе «Ювентуса» отметился защитник Никола Легротталье.

«Ювентус», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-е место.