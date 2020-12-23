Гендиректор «Балтики»: стараемся ориентироваться на лучших – на ЦСКА, на клубы из Европы

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал работу селекционного отдела клуба.
«Балтика» работает по европейской модели. Мы стараемся ориентироваться на лучших в этом компоненте — на ЦСКА в России, на клубы из Европы. У нас расширился штат селекционной службы. Есть спортивный директор, есть два скаута — один в Москве, один в Калининграде. Можно сказать, селекционно-аналитическая лаборатория. Первый смотрит команды ФНЛ, ПФЛ, молодёжное первенство. Второй анализирует страны ближнего зарубежья, страны, ментально близкие с Россией, и Португалией. Впрочем, пока у нас новых легионеров не будет, потому что сейчас в заявке «Балтики» есть уже четыре иностранных футболиста, и они остаются в команде», — цитирует Качукаева официальный сайт Футбольной национальной лиги.
- 23 декабря 2020
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