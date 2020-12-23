Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал шансы клуба побороться за титул

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал шансы клуба побороться за чемпионство в английской Премьер-лиге. Команда набрала 26 очков в 13 турах и занимает третье место в турнирной таблице.



«Глупо сомневаться в «МЮ» с учётом нашего положения в АПЛ. Думаю, что на данный момент стать чемпионом может кто угодно. Команда, которая проявит инициативу, хорошо пройдёт рождественский период и выиграет все свои матчи, будет иметь хорошие шансы.



«МЮ» нужно просто попробовать обрести стабильность в игре, потому что нам нельзя проводить одну хорошую игру, а затем выпадать из ритма и играть плохой матч. Так не получится претендовать на титул, так что нам нужно обрести стабильность и посмотреть, к чему это приведёт», – цитирует Шоу Sky Sports.

Шоу: нам нужно совершенствоваться, чтобы бороться за чемпионство