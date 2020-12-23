Пуйоль: у Месси будет такой же статус, как у Майкла Джордана

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о своём экс-партнёре по команде нападающем Лионеле Месси.



«Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, у Месси будет такой же статус – лучший футболист всех времён. По поводу Джордана тоже есть разные мнения, идут обсуждения, лучший ли он, и порой трудно быть объективным. Болельщику «Реала» тяжело осознать, что Месси лучший.



Нам повезло, что у нас есть Месси. Его показатели реальны, их никто не придумал. И они показывают, что он лучший», — приводит слова Пуйоля Goal.com.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Его контракт с каталонским клубом истекает через полгода, и, вероятно, 33-летний аргентинец покинет команду следующим летом.