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Появились данные экспертизы по наличию следов наркотиков и алкоголя в организме Марадоны

Появились данные экспертизы по наличию следов наркотиков и алкоголя в организме Марадоны
Футбол / Южная Америка 0
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В организме легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре в возрасте 60 лет, эксперты не нашли следов запрещённых наркотических веществ или алкоголя, сообщает агентство Telam со ссылкой на источник в судмедэкспертизе.

По данным источника, анализы крови и мочи Марадоны на наркотические вещества и алкоголь показали отрицательные результаты. Но в организме знаменитого аргентинца были выявлены венлафаксин (антидепрессант, применяемый при лечении неврозов), кветиапин (атипичный нейролептик, который используется при лечении хронической и острой шизофрении), леветирацетам (противоэпилептическое средство) и налтрексон (антагонист опиоидных рецепторов).

Экспертиза подтвердила, что некоторые из обнаруженных препаратов способны вызывать аритмию сердца. Сообщается, что прокуроры планируют созвать медицинский совет, чтобы прийти к заключению, являются ли данные препараты для пациентов с хроническими заболеваниям сердца подходящими и можно ли было избежать летального исхода.

Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.

Тело Диего Марадоны может быть помещено в мавзолей
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