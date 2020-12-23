Стал известен претендент на место Кикнадзе

Советник губернатора Воронежской области Владимир Леонченко стал претендентом на пост генерального директора «Локомотива», сообщают источники «Чемпионата».

48-летний Леонченко получит назначение в «Локомотив», если заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Александр Плутник станет главой совета директоров московского «Локомотива». Кандидатуру Леонченко поддерживает бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Владимир Леонченко выступал за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Завершил карьеру игрока в 2007 году, после чего работал тренером, был футбольным агентом, возглавлял профсоюз российских футболистов и тренеров.

Ранее портал «Рейтинг Букмекеров» сообщил, что Мещеряков покинет «Локомотив», а вместе с ним из клуба уйдёт генеральный директор Василий Кикнадзе.



«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).