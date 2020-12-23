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На место Мещерякова в «Локомотиве» претендует заместитель гендиректора РЖД

На место Мещерякова в «Локомотиве» претендует заместитель гендиректора РЖД
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Александр Плутник является одним из кандидатов на пост главы совета директоров московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к РЖД, и источник, близкий к Плутнику.

В настоящее время совет директоров «Локомотива» возглавляет Анатолий Мещеряков. Плутник до назначения заместителем гендиректора РЖД возглавлял ДОМ РФ.

Ранее портал «Рейтинг Букмекеров» сообщил, что Мещеряков покинет «Локомотив», а вместе с ним из клуба уйдёт генеральный директор Василий Кикнадзе.

«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

Вместо Кикнадзе гендиректором «Локомотива» может стать директор «Чертаново» Ларин
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