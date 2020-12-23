Торган Азар получил травму и пропустит несколько недель
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар получил мышечную травму и выбыл на несколько недель, сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Азар приступил к тренировкам команды только позавчера, 21 декабря, после восстановления от травмы бедра. В игре 1/8 финала Кубка Германии с «Айнтрахтом» из Брауншвейга (2:0), которая состоялась вчера, 22 декабря, 27-летний бельгиец вышел на замену в конце второго тайма, на 83-й минуте.
О точных сроках восстановления Азара пока не сообщается.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Торган сыграл в пяти матчах и забил один гол. На групповом этапе Лиги чемпионов он провёл также пять встреч, в ходе которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Головин получил «морозную» карточку в FIFA 21 с позицией правого защитника
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
18:57
-
18:50
-
18:27
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:38
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам