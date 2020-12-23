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Смородская: в «Локомотиве» очередная революция. Непонятно, что к этому привело

Смородская: в «Локомотиве» очередная революция. Непонятно, что к этому привело
Футбол / РПЛ 0
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию об увольнении из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

«В «Локомотиве» очередная революция. Принятие решений в РЖД очень непредсказуемо. Непонятно, что к этому привело. Не думаю, что виной тому текущее восьмое место в чемпионате России. Что касается последнего места в Лиге чемпионов, то у Сёмина тоже было четвёртое место. И что? Ничего нового ведь не произошло. Повторюсь, для РЖД характерно принятие таких спонтанных решений. Это в их стиле.

Мне кажется, все эти перестановки не связаны со спортивными результатами. Всё это связано с ситуацией внутри клуба. Поменялось руководство, пришёл новый глава совета директоров, который привёл своих людей», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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