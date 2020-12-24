Дочь Марадоны: все мерзавцы только и ждут, что вскрытие папы покажет следы наркотиков

Джанинна Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, на своей странице в «твиттере» сообщила, как она относится к экспертизе, которая проводилась в отношении её скончавшегося отца. Целью медицинского вмешательство был поиск следов наркотических веществ и алкоголя в организме знаменитого аргентинца.



«Все мерзавцы только и ждут, что вскрытие папы покажет следы наркотиков, марихуаны и алкоголя. Я не врач, но он действительно выглядел очень опухшим. Голос как у робота. Он точно не принадлежал ему. Всё это было, и тогда я чувствовала себя ужасно», — написала Джанинна.



Отметим, что в организме Марадоны эксперты не нашли следов запрещённых наркотических веществ или алкоголя. Однако некоторые из обнаруженных препаратов были способны вызывать аритмию сердца. Сообщается, что прокуроры планируют созвать медицинский совет, чтобы прийти к заключению, являются ли данные препараты для пациентов с хроническими заболеваниям сердца подходящими и можно ли было избежать летального исхода.



Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.

Появились данные экспертизы по наличию следов наркотиков и алкоголя в организме Марадоны