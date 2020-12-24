Моуринью – о выступлении Алли: игрок его позиции должен создавать моменты, а не проблемы

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выступил с резкой критикой игры 24-летнего полузащитника Деле Алли в матче 1/4 Кубка английской лиги со «Сток Сити» (3:1).
«Я считаю, что игрок, выступающий на такой позиции, должен создавать для своей команды моменты, а не проблемы. Они поймали нас на контратаке, так что я действительно был разозлён.
«Тоттенхэм» продемонстрировал достойную игру в первом тайме, заставляя соперников играть без мяча и не давая возможности наносить удары по воротам. Однако, вместо того, чтобы добить соперника, мы пропустили. Впереди у нас два сложных матча. В полуфинале мы будем сражаться», — цитирует Моуринью Goal.
Напомним, что в полуфинале Кубка английской лиги «Тоттенхэм» встретится с «Брентфордом».
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