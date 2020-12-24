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«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд

«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Эвертоном», который состоялся накануне, 23 декабря, и завершился со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.

Как сообщает Opta, эта победа стала для подопечных Уле-Гуннара Сульшера уже 13-й подряд в гостевых встречах с командами английской Премьер-лиги во всех турнирах. Серия стала рекордной для «красных дьяволов».

В последний раз «Манчестер Юнайтед» не смог одолеть соперника по чемпионату на его поле 19 июня этого года. Тогда манкунианцы сыграли вничью с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги
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