Главный тренер «Вест Бромвича» считает «Арсенал» конкурентом в борьбе за выживание

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс назвал лондонский «Арсенал» прямым конкурентом клуба в борьбе за выживание.



«Раз они находятся в восьмёрке худших команд, то да, они конкуренты. Они точно являются нашими соперниками в борьбе за выживание.



«Арсенал» опять проиграл «Манчестер Сити», и пусть не в английской Премьер-лиге, но поражения истощают уверенность игроков «канониров». Они будут размышлять о том, что с ними стало, почему они оказались внизу таблицы. Будут размышлять о том, что нужно сделать, чтобы покинуть эту позицию.



Я знаю, что для этого нужно сделать. Надеюсь, что смогу подобрать правильные слова и убедить игроков своей команды», — цитирует Эллардайса The Sun.



В 14 турах английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 14 очков и занимает 15-е место. «Вест Бромвич» (7) – на 19-м.

«Вест Бромвич» проиграл «Астон Вилле» в дебютном матче Сэма Эллардайса