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«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта Джесси Лингарда

«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта Джесси Лингарда
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, видимо, не покинет команду на правах свободного агента.

Как сообщает Daily Mail, клуб в ближайшее время активирует опцию продления контракта 28-летнего футболиста, чтобы тот не ушёл бесплатно. Таким образом, соглашение «красных дьяволов» с Джесси будет рассчитано не до следующего лета, а до лета 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе к Лингарду со стороны «Тоттенхэм Хотспур», «Порту», «Реала Сосьедад» и «Шеффилд Юнайтед». Также появлялась информация, что за англичанином следит санкт-петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне Лингард не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. На его счету 2 встречи в Кубке английской лиги, последний из которых состоялся в конце сентября. В том матче «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0), а Джесси вышел на поле на 81-й минуте.

Джесси Лингард в январе может перейти в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды
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