Артём Милевский продолжит карьеру в украинском клубе «Минай»

Нападающий Артём Милевский, последним клубом которого было брестское «Динамо», продолжит карьеру в «Минае». Форвард будет выступать за новый коллектив под 10-м номером, сообщает пресс-служба украинской команды.



Контракт 35-летнего Милевского с «Динамо» Брест истёк, поэтому нападающий переходит в новый клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне Милевский выступал за брестское «Динамо». Форвард провёл в чемпионате Беларуси 27 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Начинал карьеру Артём в киевском «Динамо», после чего успел поиграть за турецкий «Газиантепспор», хорватский «Хайдук», румынскую «Конкордию», российский «Тосно» и венгерскую «Вишварду». Также на его счету 50 матчей и восемь голов в составе сборной Украины.

Артём Милевский может продолжить карьеру в украинском клубе