«Дома лучше!» «Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
«Зенит» выпустил на официальном сайте клуба специальный видеоролик, в котором поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. К ним обратились Сергей Семак, Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Мостовой и Андрей Аршавин.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге завершились матчи 19-го тура. Первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка. Тройку лучших замыкает «Спартак» (35). Замыкают турнирную таблицу «Уфа» (13) и «Тамбов» (13).
Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» ушёл на перерыв лидером, ЦСКА и «Спартак» — в тройке
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